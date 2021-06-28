Хабиб Нурмагомедов не хотел бы быть таким чемпионом, как Алджамейн Стерлинг

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение об Алджемейне Стерлинге. Чемпион легчайшего веса завоевал титул благодаря дисквалификации Петра Яна за запрещенный удар коленом.

«Я бы не хотел быть таким чемпионом, как Стерлинг, – сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia. – Думаю, он сам и его угловые тоже это понимают, но они как-то стараются его поддержать, я их понимаю. Я бы не хотел быть чемпионом, который проигрывал бой, а мой соперник нарушил правила, и я завоевал пояс.

Если возвращаться к Яну, он допустил большую ошибку, которая стоила ему пояса. Но в любом случае я думаю, что, если Петр правильно сделает домашнюю работу и работу над ошибками, он из этого может извлечь пользу. В первую очередь ему нужно тренироваться и оставаться голодным, таким, каким он был до пояса, чтобы ничего его не отвлекало, дальше пахать, пахать и пахать».

Дагестанец уверен, что инцидент с дисквалификацией и утратой пояса поможет Яну в раскрутке.

«Я думаю, в этом году ему дадут бой. Мы надеемся, что ему дадут реванш, ведь этого заслуживает. Думаю, что вся эта движуха должна пойти ему на пользу. Самое главное, чтобы он эту историю повернул в свою пользу. Она повернется в его пользу, когда он выйдет на реванш и убедительно заберет у Стерлинга пояс», – подытожил Хабиб.

Противостояние Ян – Стерлинг прошло в марте в главном бою UFC 259. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом, после которого американец не смог продолжить поединок.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.