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Тищенко считает, что у Топора больше шансов победить Большого Папу в поединке

14:27
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Российский боксер Евгений Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего боя между Максом Щербаковым (Топор) и Денисом Вильдановым (Большой Папа).

Он считает, что у Щербакова больше шансов победить Вильданова.

«Они оба не боксеры, поэтому я думаю: кто там первый попадет, тот и победит. Я, наверное, на Щербакова поставлю, он чуть поподвижнее. Вильданов совсем такой неряшливый», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.

Поединок состоится 17 декабря на вечере профессионального бокса «Буря на Волге», который пройдет в Самаре. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/914199-chempion-wbc-international-tishchenko-topor-razdelaet-bolshogo-papu

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Екатерина Савостина все материалы автора
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