Тищенко считает, что у Топора больше шансов победить Большого Папу в поединке

Российский боксер Евгений Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего боя между Максом Щербаковым (Топор) и Денисом Вильдановым (Большой Папа).

Он считает, что у Щербакова больше шансов победить Вильданова.

«Они оба не боксеры, поэтому я думаю: кто там первый попадет, тот и победит. Я, наверное, на Щербакова поставлю, он чуть поподвижнее. Вильданов совсем такой неряшливый», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.

Поединок состоится 17 декабря на вечере профессионального бокса «Буря на Волге», который пройдет в Самаре. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.