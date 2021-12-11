Тищенко считает, что у Топора больше шансов победить Большого Папу в поединке
14:27
Российский боксер Евгений Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего боя между Максом Щербаковым (Топор) и Денисом Вильдановым (Большой Папа).
Он считает, что у Щербакова больше шансов победить Вильданова.
«Они оба не боксеры, поэтому я думаю: кто там первый попадет, тот и победит. Я, наверное, на Щербакова поставлю, он чуть поподвижнее. Вильданов совсем такой неряшливый», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.
Поединок состоится 17 декабря на вечере профессионального бокса «Буря на Волге», который пройдет в Самаре. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/914199-chempion-wbc-international-tishchenko-topor-razdelaet-bolshogo-papu
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю