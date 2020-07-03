Тина Канделаки соболезнует родным Абдулманапа Нурмагомедова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Искренне соболезную родным Абдулманапа Нурмагомедова, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Это большая потеря и для нашего спорта...»

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.