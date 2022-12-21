Тедди Атлас назвал бойца, с которым Джошуа никогда не выйдет на ринг

Известный тренер Тедди Атлас считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) не осмелиться встретиться на ринге с Джо Джойсом (15-0).

«Команда Джошуа ни за что не подойдет к нему [Джойсу] ближе, чем на три метра, — сказал Атлас на YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas. — Почему? Потому что у Джойса гранитный подбородок, он напоминает мне молодого Джорджа Формана. Хотя Джойсу уже 38 лет, но по фиг. Он напоминает мне лучшую версию Формана. Того Формана, каким он был до возвращения на ринг.

Джойс — огромный, мощнейший панчер. Его руки не летят с высокой скоростью, но он методично разбивают оппонента. Он смелый и с хорошей держалкой. Надеюсь, вскоре он получит заслуженный бой за титул".

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Джойс в прошлом бою нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.