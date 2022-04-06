Тайсон Фьюри: «Я нокаутирую Диллиана Уайта»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) записал видеообращение, в котором заявил, что нокаутирует временного чемпиона WBC Диллиана Уайта (28-2) и устроит феноменальное шоу.

«Я нокаутирую Диллиана Уайта, чуваки! Лагерь проходит как никогда лучше. Не могу дождаться, когда вновь выступлю в родных стенах. Всех моих преданных фанатов ждет настоящий кайф. Я планирую устроить грандиозное шоу», — сказал Фьюри на видео, опубликованном в Twitter.

Фьюри и Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В случае победы Фьюри британский боксер может встретиться с победителем матча-реванша между Александром Усиком (19-0) и Энтони Джошуа (26-2).