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Сегодня, 15:10

Тайсон Фьюри: «Я нокаутирую Диллиана Уайта»

Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой с Диллианом Уайтом
Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) записал видеообращение, в котором заявил, что нокаутирует временного чемпиона WBC Диллиана Уайта (28-2) и устроит феноменальное шоу.

«Я нокаутирую Диллиана Уайта, чуваки! Лагерь проходит как никогда лучше. Не могу дождаться, когда вновь выступлю в родных стенах. Всех моих преданных фанатов ждет настоящий кайф. Я планирую устроить грандиозное шоу», — сказал Фьюри на видео, опубликованном в Twitter.

Фьюри и Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В случае победы Фьюри британский боксер может встретиться с победителем матча-реванша между Александром Усиком (19-0) и Энтони Джошуа (26-2).

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
ММА
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