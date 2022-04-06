4-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Висенте Люке (21-7) предполагает, что в предстоящем поединке Гилберт Бернс (20-4) одержит победу над Хамзатом Чимаевым (10-0).

«Я думаю, что Бернс победит Чимаева, — сказал Люке в интервью ESPN. — Я знаю, что он очень серьезно подошел к подготовке к этому поединку. Чувак, он зверь. Все только и говорят о Чимаеве... Да, я считаю его хорошим бойцом, но нельзя умалять заслуг Бернса. Он настоящий монстр, который может побить любого.

Бернса очень часто недооценивают. Уверен, что он всех удивит. Люди забывают, какая у него за плечами карьера. У Чимаева есть шансы на победу, но и Бернс монстр. Как люди вообще могут так сильно сомневаться в нем? Знаешь, так даже лучше. Для него это будет лишней мотивацией выйти и доказать всем, что они ошибаются».

Бернс подерется с Чимаевым 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Люке выйдет в клетку с Белалом Мухаммадом 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада.