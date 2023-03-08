Тайсон Фьюри дал прогноз на потенциальный бой Нганну и Уайлдера

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) считает, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) одолеет экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (17-3) по правилам бокса.

«Может ли Нганну победить Уайлдера? Он большой парень, и он может нокаутировать любого. Но я не думаю, что ему это удастся, потому что Уайлдер нокаутирует его первым», — сказал Фьюри Fight Hub.

Ранее Уайлдер заявил, что хочет провести с Нганну два боя — один на ринге, другой — в октагоне.