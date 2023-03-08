Исмаилов и Токов могут провести реванш в RCC в конце 2023 года

Российский боец ММА Магомед Исмаилов и экс-претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов могут провести реванш в лиге RCC в конце 2023 года, рассказал «СЭ» глава промоушена RCC Николай Клименко.

«Сейчас это наша основная задача. Мы ведем переговоры с обеими сторонами. В первую очередь это, конечно, Анатолий Токов. Мы давно планировали этот поединок, но из-за того, что он на контракте с Bellator — это не так просто. Есть плюс в том, что он не смог одержать победу в своем последнем поединке, не смог стать чемпионом. У него нет жестких обязательств защищать пояс, тем самым у нас есть шанс подписать с ним контракт на поединок. Сейчас в любом случае много зависит от него, от его календаря и планов Bellator на него. Если все отлично, то в конце года я бы с удовольствием бы сделал этот бой», — сказал Клименко.

7 марта в главном событии RCC Boxing в Екатеринбурге Исмаилов судейским решением победил Ивана Штыркова по правилам бокса.

В 2013 году Исмаилов болевым приемом в первом раунде уступил Токову в поединке по правилам ММА.