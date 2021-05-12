Тони Фергюсон: «Лучше всего к Хабибу я был готов в 2017-м. Швырял тогда самбистов в разные стороны»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал, к какому из 5 отмененных боев с Хабибом Нурмагомедовым он был готов лучше всего.

«В лучшей форме к нему я был перед UFC 209 и UFC 223, — рассказал Фергюсон в интервью «СЭ». — Особенно UFC 209. Я тогда был в такой форме... Мои тренеры привозили мне самбистов — и я легко переводил их и доминировал над ними в грэпплинге. Просто швырял их в разные стороны».

Турнир UFC 209 прошел в начале марта 2017 года. Бой между Хабибом и Фергюсоном сорвался из-за того, что Нурмагомедову стало плохо из-за экстремальной весогонки.

«К сожалению, Хабиб не выдержал нагрузки на свое тело, весогонки, и сломался ментально. А дальше свою работу сделал Али Абдель-Азиз», — добавил Фергюсон.

15 мая Фергюсон подерется с Бенилом Дариушем на UFC 262.

(Никита Горшенин)

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир UFC 262 в прямом эфире.