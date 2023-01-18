Тренер Волкова: «Не думаю, что Яна уволят из UFC в случае поражения от Двалишвили»

Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова, рассказал, что будет с карьерой Петра Яна, если он проиграет Мерабу Двалишвили.

«Ян — это человек, который дрался за пояс, который уже что-то показал и доказал. Двалишвили — очередной сильный оппонент, который не похож на всех, кто был раньше. Бой покажет, как Петр пережил поражения и как сможет после них вернуться.

Если Петр потерпит третье поражение подряд, что будет с его карьерой в UFC? Я не думаю, что его уволят. По-моему, у него еще несколько боев по контракту. Во-вторых, человек был чемпионом, это сильный и целеустремленный боец, он интересен лиге. Но если Ян планирует вернуться в чемпионскую гонку, нужно побеждать», — приводит слова Кияшко «РБ Спорт».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США. Ранее россиянин проиграл два боя подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.