Джоджуа: «Как бы Ян и Мераб руки ни пожимали, они все равно друг друга недолюбливают»

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа ответила, не будет ли раскрутка боя Петра Яна и Мераба Двалишвили проходить в такой же конфликтной обстановке, как это было перед реваншем Яна и Алджамейна Стерлинга.

«Мне бы не хотелось. Мне не нравится, когда такие конфликты бывают с участием моих соотечественников. Надеюсь, этого не будет, потому что я видела, они и руки друг другу пожали. Вроде бы ситуация немножко помягче стала. Но я думаю, что будут еще какие-то ссоры. Как бы они руки друг другу ни пожимали, мне кажется, они все равно друг друга недолюбливают. Возможно, пару ласковых друг другу скажут», — сказала Джоджуа в разговоре с «СЭ».

Ранее стало известно, что Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят кард турнира UFC 11 марта в Лас-Вегасе.