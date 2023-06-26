Суд приговорил бойца ММА Магомедова к четырем годам условно и штрафу за вымогательство

Мещанский суд Москвы приговорил бойца ММА Асхаба Магомедова к четырем годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей за вымогательство, сообщает РЕН ТВ.

Год назад знакомая Магомедова приобрела у него туфли известно бренда, но через время поняла, что купила подделку. Боец MMA заступился за девушку и стал звонить несовершеннолетнему и его матери с требованием вернуть деньги. В результате — он забрал у подростка 600 тысяч рублей. Мать потерпевшего написала заявление на Магомедова.

Еще один соучастник дела Таирбеков получил 3 года условно и штраф в 200 тысяч рублей.