Союз ММА России направил письмо в Минспорт для возврата аккредитации

Союз смешанных единоборств (ММА) России после приостановки аккредитации направил письмо в министерство спорта с подтверждением исправления указанных недочетов.

Как информирует ТАСС, организация направила письмо на имя министра с подтверждением исправления всех указанных недочетов. Аккредитация союза может быть восстановлена в течение месяца.

Ранее Минспорт приостановил аккредитацию организации на три месяца после случая со смертью подростка на турнире в Амурской области.