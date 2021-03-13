Стерлинг ответил Яну за слова о том, что он будет избегать реванша

Чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг отреагировал на слова Петра Яна о том, что он постарается избежать очередной встречи в октагоне.

«Я думаю, что ты не только делаешь глупости, но и говоришь глупые вещи», — написал американец в Twitter.

Скандальный бой между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоялся в ночь на 7 марта на UFC 259 в Лас-Вегасе. Россиянин выигрывал бой по очкам, но в четвертом раунде неумышленно нанес запрещенный удар коленом в голову. Рефери решил дисквалифицировать Яна, и тем самым победа досталась Стерлингу.