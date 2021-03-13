Чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Намаюнас не спешит думать о возможном суперпоединке с действующей обладательницей пояса в минимальном весе Вэйли Чжан. Дело в том, что по мнению Валентины, победу в бою Вэйли Чжан и Роуз Намаюнас одержит последняя.

«Я не хочу торопиться [с поединком против Вэйли Чжан], поскольку все еще уверенна, что Роуз одержит победу. Я все еще в это верю, и, если это произойдет, тогда не будет смысла обсуждать этот вариант [боя с Чжан]. Так что посмотрим. Все будет зависеть от результата их боя. Я обязательно буду смотреть поединок. Если победу одержит Вэйли, — хорошо, добро пожаловать. Я без проблем встречусь с ней, потому что я очень хорошо понимаю ее стиль, и что она из себя представляет как боец. Сейчас мне предстоит хорошенько подготовиться к бою против Андраде. Посмотрим, как завершится этот поединок», — сказала Шевченко в интервью Fantastics View.

Бой уроженки Киргизии Валентины Шевченко и бразильянки Джессики Андраде состоится на турнире UFC 261, который в ночь на 25 апреля в Лас-Вегасе.

Поединок Вэйли Чжан и Роуз Намаюнас, тем временем, находится в стадии разработки.