Российский боец Николай Алексахин проведет первый бой в новом сезоне PFL в ночь на 30 апреля в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Его соперником станет Садибу Су из Швеции. Об этом сообщает пресс-служба PFL.

?? Swedish striker Sadibou Sy meets ?? Russian powerhouse Nikolai Aleksakhin at #PFL2 Thursday, April 29! pic.twitter.com/IlNpWSNc5Q — PFL MMA (@ProFightLeague) March 13, 2021

30-летний Алексахин — участник Гран-при PFL в полусреднем весе. На счету его счету 24 победы и 5 поражений в ММА (1-0 в PFL). У соперника россиянина — 8 побед, 5 поражений и 2 ничьи (2-3-2 в PFL).

В этот же день пройдут еще два поединка Гран-при полусредневесов с участием российских бойцов: Алексей Кунченко (20-2) встретится с бразильцем Глейсоном Тибау (35-14), а Магомед Магомедкеримов (26-5) — с Жоао Зеферино (24-9), также представляющим Бразилию. Магомедкеримов — победитель Гран-при PFL в полусреднем весе 2018 года. Приз за выигрыш Гран-при — один миллион долларов.