Стерлинг назвал главное условие для реванша с Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что хочет провести реванш с россиянином Петром Яном как можно скорее. Но при этом он отметил, что все будет зависеть от состояния его здоровья.

«Меня накачали морфием в больнице, и в тот момент я написал (президенту UFC Дане Уайту): Я хочу провести матч-реванш как можно скорее! — сказал Стерлинг в интервью ESPN. — Я был явно не в том настроении. Позже ночью меня стошнило. Но для меня это просто пояс незавершенных дел. В конце концов, мы позаботимся об этом».

«Как бы я ни хотел провести этот матч-реванш как можно скорее, я должен сделать поступить правильно, — продолжил Стерлинг. — Необходимо поступить разумно, принимая советы UFC, советы врачей. Матч-реванш состоится, и мы все уладим, но для этого нужно позаботиться о своем здоровье».

Поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга стал одним из трех титульных боев UFC 259, который завершился в прошлое воскресенье в Лас-Вегасе. В конце четвертого раунда Ян нанес неумышленный запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса UFC в легчайшем весе.