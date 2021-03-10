Дана Уайт: «Чимаеву нужно вернуться домой, посмотреть фильм, подремать, расслабиться»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение Хамзата Чимаева завершить карьеру.

«Если он закончит карьеру, то окей. Но ему лучше вернуться домой, включить какой-нибудь фильм, вздремнуть, расслабиться. Он неправильно подошел к лечению, поэтому у него начались осложнения. Хамзат по натуре — абсолютный зверь и киллер, таким очень тяжело расслабиться и отдыхать. У него тяжело протекал ковид, но вместо отдыха он пошел бегать на беговой дорожке с полной выкладкой, затем грэпплить... И все это на фоне сильных препаратов, которые ему прописали. Он допустил ошибку, нужно было нормально лечиться. Сейчас ему нужно просто расслабиться, передохнуть, побыть дома», — сказал Уайт в интервью BT Sport.

Хамзат Чимаев (9-0) с июля по сентябрь 2020-го выиграл досрочно три боя в UFC подряд. В декабре у него был назначен бой с Леоном Эдвардсом, однако поединок сорвался из-за того, что оба бойца заболели ковидом. В марте бой был переназначен, однако снова сорвался из-за осложнений у Чимаева после перенесенной болезни.