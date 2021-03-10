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Стерлинг: «Все вокруг называют меня чемпионом»

23:25

Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг рассказал, как болельщики реагируют на его странную победу над Петром Яном на UFC 259.

«Все вокруг называют меня чемпионом, даже на улицах, — говорит Стерлинг в интервью ESPN. — Я даже не знаю, как к этому относиться. Я действительно не могу (праздновать) это. Я оставляю это на усмотрение каждого. Я чемпион, но я не чувствую себя чемпионом».

Стерлинг сенсационно стал чемпионом UFC в легчайшем весе после того, как в конце четвертого раунда получил запрещенный удар коленом в голову от Яна. В связи с дисквалификацией Петра победу присудили Алджамейну.

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