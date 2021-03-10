Стерлинг: «Все вокруг называют меня чемпионом»

Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг рассказал, как болельщики реагируют на его странную победу над Петром Яном на UFC 259.

«Все вокруг называют меня чемпионом, даже на улицах, — говорит Стерлинг в интервью ESPN. — Я даже не знаю, как к этому относиться. Я действительно не могу (праздновать) это. Я оставляю это на усмотрение каждого. Я чемпион, но я не чувствую себя чемпионом».

Стерлинг сенсационно стал чемпионом UFC в легчайшем весе после того, как в конце четвертого раунда получил запрещенный удар коленом в голову от Яна. В связи с дисквалификацией Петра победу присудили Алджамейну.