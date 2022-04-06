Чимаев — Кормье: «У нас с Тиллом братские отношения, как у тебя с Хабибом»

Полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) ответил бывшему двойному чемпиону Даниэлю Кормье, который заявил, что Чимаеву не стоит общаться с Дарреном Тиллом.

«Брат, ты говоришь, что наши отношения с Дарреном — это дерьмо? Это не дерьмо, это братские отношения, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Кормье. — У тебя с Хабибом были такие же отношения в спортзале. Что ты скажешь о ваших отношениях? Мне нужны друзья, брат. Я не могу быть одиночкой. Мне нужен кто-то, кто подстрахует меня».

Ранее Кормье заявил в интервью MMA Fighting: «Мне нравится их дружба с Дарреном Тиллом, но думаю, что это ошибка. Я считаю, что Чимаев должен продолжать оставаться загадкой для людей. Он должен как можно меньше времени появляться на публике и показывать, какой он на самом деле. На месте Хамзата я бы оставался загадкой. Это просто пугает».

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в рамках полусреднего веса.