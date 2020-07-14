Создатель UFC назвал Тактарова первым чемпионом лиги из России

Олега Тактарова можно считать первым чемпионом UFC из России. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал основатель UFC Арт Дэйви.

14 июля 1995 года Тактаров выиграл турнира UFC 6, за победу в котором получил пояс. При этом тогда в UFC не существовало дивизионов — лига проводила турниры-восьмерки и так называемые супербои. Весовые категории в UFC появились в 1997 году, когда Тактаров там уже не выступал. Первым «дивизионным» чемпионом UFC в 2018 году стал легковес Хабиб Нурмагомедов. 12 июля этого года пояс UFC в легчайшем весе завоевал Петр Ян.

— Он — первый чемпион UFC из России, — сказал Дэйви. — На турнире UFC 6 он завоевал чемпионский пояс. Чтобы победить на таком турнире, нужно было победить трех разных соперников за один вечер. Я уважаю то, что Хабиб делает сейчас, но он дерется два раза в год. Это намного легче. Представьте три боя за вечер, и ты не знаешь, кто станет твоим соперником до пресс-конференции за сутки до стартового гонга. Это нереально сейчас. И у нас тогда правил-то толком не было, можно было лежачего избивать чем хочешь, хоть коленями. Это очень тяжело. Так что Олег был первым российским чемпионом UFC, это нельзя у него забрать. Это всегда будет с ним, и поэтому он должен быть в Зале славы. Я сказал об этом Дане Уайту, он знает.

— И что Дана Уайт ответил?

— Да ничего он не сказал, улыбнулся только. Он не хотел спорить на эту тему. Но Олег заслужил признания.

— Вы с полной уверенностью подтверждаете, что Олег Тактаров, а не Хабиб Нурмагомедов — первый чемпион UFC из России?

— Абсолютно! Тут и дискуссии быть не может, на мой взгляд. Первый российский чемпион — Олег Тактаров, Русский медведь. (Михаил Потапов)