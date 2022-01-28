Союз ММА России признан лучшей национальной федерацией 2021 года

В Абу-Даби прошла юбилейная церемония премия Amateur MMA Award 2021 Международной федерации ММА (IMMAF), победителем которой в номинации «Лучшая федерация» стал Союз ММА России. Вручение наград IMMAF состоялось в рамках чемпионата и первенства мира (18-20 лет) 2021 года по ММА.

Как отмечается, эта награда — важная оценка 10-летней работы большого коллектива единомышленников, заслуга каждого тренера и спортсмена, дружной семьи Союза ММА России.

«После чемпионата Европы 2021 года в Казани мы получили наивысшие отзывы от руководства IMMAF. Мы рады, что на международном уровне наш вклад ощутимо влияет на развитие спорта, пропаганду мирных идеалов и здорового образа жизни. Хочу посвятить эту награду одному из великих событий истории нашей страны — 78-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — говорится в сообщении организации.