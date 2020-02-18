«Советская система развалена». Ветеран ММА против того, чтобы в российской армии служили год

Российский боец ММА Сергей Харитонов считает, что служить в армии год — это слишком мало. 39-летний Харитонов — выпускник Рязанской воздушно-десантной академии.

— Я никого не осуждаю, — сказал боец в интервью «СЭ». — Но сейчас, если ты успешный человек с деньгами, всем плевать — служил ты или нет. Времена Советского Союза мне более симпатичны. Потому что было так: не отслужил в армии — до свидания. Пришел парень свататься к девушке. Ее папа у него спрашивает: «Служил?». «Нет». «До свидания». Вот было так примерно. Да, многие знакомые спортсмены добились выдающихся результатов, хотя не служили в армии. Но армия закаляет. Знаю по себе.

— Я поступил в училище в 16. В 18 приехал домой. Буквально за год службы у меня все мировоззрение перевернулось, — отметил Харитонов. — Я оторвался от мамкиной сиськи, приехал в настоящий мужской коллектив, где были крепкие, здоровые парни, где мы учились, прыгали с парашютом, стреляли — становились защитниками Отечествами. Я резко стал самостоятельным. В институте мне было бы сложно адаптироваться. А там сделал это моментально. Там тебя сразу встряхивают и ставят на место. Каким бы ты сильным не был. Армия для молодого парня просто необходима!

— В Советском Союзе была правильная система, а сейчас она развалена полностью, — сказал боец. — Год в армии — это вообще не пойми что. То гауптвахту отменили, то вернули. Сейчас там на видео (военнослужащие) снимают. Когда я служил, у нас сотовые телефоны были запрещены. Их отбирали. И это правильно, потому что происходящее внутри не должно выходить наружу. А теперь если командир матом где-то ругнется, его могут снять на видео и выставить это в интернет. После чего командира могут уволить. Но он же мог не со зла это сказать. Если произошло ЧП, и командир жестко кому-то отвечает — это нормально в мужском коллективе.

— Парень должен два года отслужить, идти по жизни жестко, твердо, уверенно, — заявил Харитонов. — Есть отсрочки для студентов. Но если не в 18 в армию идти, то можно позже. Считаю, что в армии быстрее происходит взросление. Просто моментально. Ты и так повзрослеешь, но это будет долгий процесс. Уходишь в армию в 18 лет пацаном, приходишь оттуда мужчиной. Вот так. Такое у меня отношение к армии.

На счету Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА. 23 февраля он проведет бой с бразильцем Фернандо Родригесом (12-6) на турнире WTKF в Белоруссии. (Илья Андреев)