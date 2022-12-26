Сослан Асбаров хочет подраться с Муратом Гассиевым

Российский боец Сослан Асбаров заявил, что он хотел бы подраться на ринге с бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым (29-1).

«Мы приближаемся к цели. Вы видите, что мы готовы к большим, серьезным боям, — сказал Асбаров в интервью журналистам. — Мне не принципиален, не так важен этот поединок. Был бы просто для публики хороший бой. Я считаю, что и для Гассиева этот бой был бы интересен, потому что после поединка с Усиком в медийном плане о нем чуть-чуть забыли. Бой со мной развил бы опять интерес публики. Собрали бы хороший стадион, сделали бы хороший бой. Интересный бой был бы, почему нет?

Пока этого в планах нет. У меня сейчас другие бои, которые запланировали на февраль, на март. У меня там Папин еще после всех его боев. Думаю, до конца 2023 года можно организовать бой с Гассиевым».

Асбаров нокаутировал Джоэла Шойгрина в первом раунде. Бой состоялся 25 декабря на Hardcore Boxing в Москве.

Гассиев в прошлом поединке нокаутировал Карлоса Уэлча (21-2) на боксерском турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоялся 26 августа в Белграде, Сербия.