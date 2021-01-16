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Сориано нокаутировал Тодоровича на UFC Fight Night

23:22

В поединке основного карда турнира UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ) американский боец ММА Пунахел Сориано победил серба Душко Тодоровича. Поединок проходил в рамках среднего веса.

Бой продлился только один раунд. Американец победил техническим нокаутом. 28-летний Сориано провел восемь поединков в ММА и во всех победил. 26-летний Тодорович потерпел первое поражение после десяти побед.

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