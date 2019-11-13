Соперник Хабиба и дата боя будут объявлены в декабре

Имя следующего соперника чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова и дата боя будут объявлены в декабре, вероятно, это произойдет перед шоу UFC 245. Об этом «СЭ» сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Как сообщалось ранее, ближайший бой Нурмагомедова состоится в марте или апреле 2020 года.

— Когда будет официальное объявление следующего боя Хабиба?

— Думаю, в декабре. Будем знать место и соперника.

— То есть объявят перед UFC 245 (турнир состоится 14 декабря)?

— Скорее всего, да.

— Тони Фергюсон уже точно будет соперником Хабиба, или еще нет? Это уже решенный вопрос?

— Все идет к этому. Но пока не подпишем бумаги, не смогу сказать, что это решенный вопрос. Хотя на сегодня это выглядит именно так. Как я понимаю, Жорж Сен-Пьер не может договориться с UFC, у его команды есть какие-то разногласия с промоушеном. Пока этот вопрос не разрешится, основной претендент на бой с Хабибом — Фергюсон. Других нет.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в ММА, он победил в каждом. Хабиб завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года и с тех пор защитил дважды. (Илья Андреев)

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