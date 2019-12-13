Соперник Дацика: «Я использую допинг? Ребята, это Россия не едет на Олимпиаду, пока!»

46-летний легендарный кикбоксер из Франции Жером Ле Баннер прокомментировал слова Вячеслава Дацика о том, что он использует «химию».

— Конечно, использую! Кофе каждый день пью вот. Допинг? Ребята, это Россия не едет на Олимпиаду, а не Франция. Россия, пока! Хреново вам, да? — эмоционально ответил француз на вопрос корреспондента «СЭ» на пресс-конференции перед боем.

Ле Баннер и Дацик бьются в финале чемпионата TNA. По правилам запрещены захваты и ограничена борьба, а побеждает тот, кто чаще посылал соперника в нокдаун. (Дмитрий Кузнецов)