Соннен считает, что Хабиб завершил карьеру бойца в тот момент, когда мог достичь славы Макгрегора

Ветеран UFC, ныне аналитик и комментатор Чейл Соннен высказался о карьере россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Чтобы боец был настолько интересным, что не имело значения против какого соперника драться, это такая редкость. Говорят, за всю историю единоборств такое случалось только дважды — с Оскаром Де Ла Хойей и Майком Тайсоном. В этот список еще нужно включить Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Эти двое больше не дерутся... Хабиб на самом деле никогда не был на их месте. Я думаю, что он ушел на пенсию в тот момент, когда, возможно, получил бы наивысшее признание», — сказал Соннен на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. Российский легковес завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.