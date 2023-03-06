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Сегодня, 14:39

Чейл Соннен: «Джон Джонс показал одно из худших выступлений в карьере»

Соннен был разочарован поединком между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом
Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен был разочарован поединком между новым чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и Сирилом Ганом (11-2).

«Джон оказался в очень интересном положении. Прошлая ночь — его худшее выступление за исключением его поединка с Овинсом Сент-Прю, — отметил Соннен на своем YouTube-канале. — В том поединке была самая худшая версия Джона Джонса, которую когда-либо видел спорт.

Джон обнаружил, о чем не подозревал, пока не вышел в клетку: Сирил Ган был до смерти напуган. Сирил Ган сбежал от Джона, и это свело меня с ума".

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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