Смит задушил Кларка в первом раунде
09:13
Американский полутяжеловес Энтони Смит победил в первом раунде Девина Кларка в главном бою турнира UFC on ESPN 18 в Лас-Вегасе.
В середине первого раунда Смит плотно взял соперника на «треугольник» и заставил сдаться от удушающего приема.
Теперь на счету Смита 34 победы при 16 поражениях. Кларк проиграл 5 раз за карьеру, также в его активе 12 побед.
Напомним, главным событием вечера должен был стать поединок американцев Кертиса Блейдса и Деррика Льюиса. Однако UFC отменил бой из-за положительного теста на коронавирус у Блейдса.
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