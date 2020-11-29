Смит задушил Кларка в первом раунде

Американский полутяжеловес Энтони Смит победил в первом раунде Девина Кларка в главном бою турнира UFC on ESPN 18 в Лас-Вегасе.

В середине первого раунда Смит плотно взял соперника на «треугольник» и заставил сдаться от удушающего приема.

Теперь на счету Смита 34 победы при 16 поражениях. Кларк проиграл 5 раз за карьеру, также в его активе 12 побед.

Напомним, главным событием вечера должен был стать поединок американцев Кертиса Блейдса и Деррика Льюиса. Однако UFC отменил бой из-за положительного теста на коронавирус у Блейдса.