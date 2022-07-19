Источник: Чимаев проведет бой с Нейтом Диасом 10 сентября на турнире UFC 279
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок против американца Нейта Диаса, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото со ссылкой на вице-президента UFC Хантера Кэмпбелла.
Бой состоится 10 сентября в рамках турнира UFC 279 в Лас-Вегасе (США).
Сообщается, что контракты на поединок еще не подписаны, однако оба бойца дали устное согласие на бой.
Нейт Диас в своем последнем бою проиграл решением судей британцу Леону Эдвардсу 12 июня 2021 года.
Чимаев также решением судей одержал победу над Гилбертом Бернсом 9 апреля 2022 года.
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