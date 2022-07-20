Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) проведет вторую защиту титула против бывшего чемпиона Ти Джея Диллашоу (17-4). Бой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в Twitter.

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Диллашоу в прошлом бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Диллашоу победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).