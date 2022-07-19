Мухаммед Мокаев: «Думаю, скоро уйду из ММА, потому что бои запрещены исламом»

21-летний боец UFC Мухаммед Мокаев (7-0) рассказал о своих взаимоотношениях с религией.

«Ислам — это мир, — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу «Full Reptile». — Когда я начал заниматься этим спортом, я не был религиозным. Я не молился, я был потерявшимся человеком в этом мире. Иногда у меня были какие-то трудности в жизни, и я думал: «Почему это происходит со мной?». Помню, в моем классе, когда я учился в Дагестане, я смотрел на ребят и думал: «Почему у них богатые родители, хорошая жизнь, хорошая одежда?». Я вам расскажу интересную историю. Сейчас я понимаю, что я неправильно рассуждал, сейчас я бы никогда такое не сказал, но тогда, в 11 лет, я думал так: «Почему Бог дал мне такую жизнь?»

И вот спустя 10 лет я приехал в Дагестан, меня пригласили в клинику для наркозависимых. И вы не поверите — я увидел там тех трех ребят, на которых я тогда смотрел в классе. И теперь где я, и где они. Чем успешнее я становлюсь в жизни, тем больше понимаю, почему Бог выбрал меня, а не других. Он меня тестировал тогда, я прошел тест, и теперь я здесь. Бои запрещены. Запрещены. Поэтому чем дальше я двигаюсь, чем успешнее становлюсь, тем больше хочу уйти из этого спорта. И думаю, в будущем, я думаю... думаю, я скоро уйду».

23 июля Мокаев подерется с Чарльзом Джонсоном на UFC London.