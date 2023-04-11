Штырков оценил шансы Чимаева в предстоящем поединке против Косты

Российский боец ММА Иван Штырков прокомментировал предстоящий бой между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой.

«Коста в среднем весе провел всю свою карьеру. У него есть габариты, мощь и вес. Неизвестно хватит ли всех этих качеств Чимаеву в среднем весе. Все зависит, насколько качественен его вес для нового дивизиона. Насколько здесь Хамзат будет функционален, насколько энергозатратными для него будут переводы в партер. Если брать оптимальные факторы, что они будут в своих лучших кондициях, я бы оценил вероятность победы Чимаева не больше 50 процентов. Очень конкурентный бой», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Чимаева и Косты пройдет 21 октября в Абу-Даби на UFC 294.