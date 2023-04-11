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Штырков оценил шансы Чимаева в предстоящем поединке против Косты

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Российский боец ММА Иван Штырков прокомментировал предстоящий бой между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой.

«Коста в среднем весе провел всю свою карьеру. У него есть габариты, мощь и вес. Неизвестно хватит ли всех этих качеств Чимаеву в среднем весе. Все зависит, насколько качественен его вес для нового дивизиона. Насколько здесь Хамзат будет функционален, насколько энергозатратными для него будут переводы в партер. Если брать оптимальные факторы, что они будут в своих лучших кондициях, я бы оценил вероятность победы Чимаева не больше 50 процентов. Очень конкурентный бой», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Чимаева и Косты пройдет 21 октября в Абу-Даби на UFC 294.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-shansy-chimaeva-na-pobedu-nad-kostoi-ne-prevyshayut-50-procentov-242558/
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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