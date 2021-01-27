Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в 2021 году намерен провести минимум три боя. Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

«У меня есть устные договоренности, понимание о боях — минимум о трех, — сказал Шлеменко. — Скорее всего, это [объявление о бое] будет в начале весны. Две организации — российские, одна гипотетическая — нероссийская. Я не то что хочу интриги, жути нагнать, просто чисто профессионально не могу раскрыть карты. С соперниками пока сложно. На фоне отбора соперника и стоит ситуация. При этом в иностранном промоушене есть конкретный соперник, причем очень интересный».

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. В 2020 году он не провел ни одного боя. (Илья Андреев)