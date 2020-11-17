Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в интервью «СЭ» прокомментировал реакцию бойцовской среды на подачу Сергеем Харитоновым заявления в полицию на Адама Яндиева после их драки.

— Сейчас многие бойцы критикуют, что он написал заявление на Адама Яндиева. Можно ли его винить, что он поступил не по-мужски, или он поступил абсолютно адекватно?

— Я бы не цеплялся к слову «не по-мужски». Получается, что сотрудники правоохранительных органов не мужчины? Или люди, которые живут на территории РФ, соблюдают закон и хотят по нему жить, они не мужчины что ли? Здесь больше подходят слова не «не по-мужски», а «не по понятиям». При этом опять же нужно разбираться: Сергей имеет судимости, у него есть ходки в зоны, или он когда-то жил блатной жизнью? Может, в этом случае люди, которые все это пишут, больше про него знают, я тут не знаю. Может быть, он придерживается каких-то понятий.

Я тут поддержу Камила Гаджиева, он в интервью сказал, что в различных регионах к этому относятся по-разному. Если вы спросите про мой регион, про Сибирь, про Дальний Восток, да и про многие регионы в целом, там все еще поддерживается культура, когда такие конфликты решаются без обращения в правоохранительные органы, — сказал Шлеменко «СЭ». — Чтобы меня тоже понимали люди, которые могут сейчас накинуться: «Да как так?» Поймите, я же не призываю, чтобы любой конфликт, когда на улице избили человека, чтоб он ни в коем случае не должен идти в полицию. Нет, это не так. Но здесь все-таки были дружеские отношения, здесь они не отрицаемы, здесь два спортсмена что-то не поделили.

Мне кажется, они могли бы решить без заявления все. Без правоохранительных органов, писал бы Сергей заявление или нет, этот вопрос бы не решился. Тут медийная ситуация, по факту было бы возбуждена, как минимум, проверка. Если вы мне не верите, то спросите любого юриста, сотрудника полиции, компетентные люди вам расскажут. Если дело получает какой-то резонанс, даже если это не какие-то медийные люди, а в их случае это не так, это два очень медийных человека, то правоохранительные органы не могут в правовом государстве не отреагировать на этом. Тем более Сергей обратился в больницу. Если у вас есть перелом костей черепа, то тут автоматически сообщается полиции. Понятно, что это могла быть частная больница, или можно было настаивать, чтобы это втихую как-то прошло. Получается, здесь по любому была бы возбуждена проверка, как минимум. (Илья Андреев)