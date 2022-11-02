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Сегодня, 10:48

Шакур Стивенсон присутствовал на потасовке, в которой убили известного рэпера

Давид Хачатрян
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Шакур Стивенсон и рэпер Takeoff.
Фото Соцсети

Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (18-0) 1 ноября был в Хьюстоне, где отдыхал на вечеринке у музыкального продюсера Джея Принса. На том мероприятии присутствовало около 40 человек, включая известных рэперов Quavo и Takeoff, сообщает TMZ Sports.

Примерно в 2.30 по местному времени раздалась стрельба из-за конфликта Quavo с неизвестным. В этот момент Шакур Стивенсон стоял плечом к плечу с Takeoff, которого смертельно ранили. Сообщается, что Стивенсон не пострадал. Однако он, скорее всего, предстанет свидетелем в деле по убийству.

«Покойся с миром, Takeoff», — написал Стивенсон в Twitter.

Стивенсон в прошлом бою одержал убедительную победу решением судей над Оскаром Вальдесом (30-1) со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Объединительный поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

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