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Абдурахимов подерется с Алмейдой 21 января 2023 года на UFC 283

Давид Хачатрян
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41-летний российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов (20-7) встретится с 31-летним бразильцем Жаилтоном Алмейдой (17-2) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщает Topology.

Абдурахимов должен был подраться с Алмейдой в октябре, но бой был отменен. Затем бразильцу дали в соперники Максима Гришина (32-9), но у Гришина возникли проблемы с визой. Бой должен был состояться 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.

Абдурахимов идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл соотечественнику Сергею Павловичу (16-1) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 19 марта 2022 года на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Алмейда провел в UFC три боя и все выиграл досрочно. В прошлом бою он одолел Антона Туркаля (8-1) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022 года на UFC 279.

Шамиль Абдурахимов
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