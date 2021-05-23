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Шахбазян проиграл решением судей Херманссону на UFC Vegas 27

03:07

Американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян на турнире UFC Vegas 27 проиграл шведу Джеку Херманссону в среднем весе.

Поединок завершился единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27).

На счету 23-летнего Шахбазяна 11 побед и 2 поражения, у 32-летнего Херманссона 22 победы при 6 поражениях.

UFC Vegas 27 проходит в ночь на 23 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном поединке вечера встретятся Коди Гарбрандт и Роб Фонт.

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