23 февраля в Белоруссии проходит вечер единоборств промоушена WTKF. Турнир принимает казино М-1 в Витебской области, недалеко от границы с Россией.

Главным событием вечера станет бой в супертяжелом весе между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира WTKF в весовой категории свыше 110 кг, также победитель получит эксклюзивный пояс чемпиона РЕН ТВ.

Прямую трансляцию боя Харитонов — Родригес можно посмотреть на телеканале РЕН. Ориентировочное время начала боя — 23.00 (мск).

39-летний Харитонов одержал 30 побед и потерпел 7 поражений в ММА с 2000 года.

32-летний Фернандо Родригес имеет 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.

Перед главным боем вечера в рамках турнира WTKF встретятся супертяжеловесы Максим Новоселов и Игорь Кузнецов.