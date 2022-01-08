Густафссон: «Чимаев отправит Усмана спать. Камару просто не выдержит его удары»

Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Александр Густафссон поделился прогнозом на потенциальный поединок Хамзата Чимаева и чемпиона полусреднего веса Камару Усмана.

«Честно, я думаю, Хамзат отправит Камару Усмана спать, — сказал Густафссон в интервью ESPN. -Он просто доберется до его подбородка, и шанс, что Усман пойдет спать, станет очень большим.Мне нравится Камару, человек бьет рекорды, мне нравится его джеб, у него красивый стиль. Но я просто не вижу, что у него получится выдержать удар Хамзата. Он просто пойдет спать. Он не справится с его ударами, с комбинациями. Интересный бой. Если он уйдет в борьбу, то это может получиться один из самых интересных боев в истории UFC. У них обоих отличная борьба».

30 октября прошлого года Чимаев задушил Ли Жиньлианга на UFC 267 в Абу-Даби. Шведский боец чеченского происхождения идет на четырех победах подряд в UFC, за каждую из которых он получал послематчевый бонус.