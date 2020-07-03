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Сборная России выразила соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца

3 июля 2020, 14:32
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото Instagram.com
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото Instagram.com
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Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью его отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

— Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.

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