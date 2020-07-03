Сборная России выразила соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью его отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

— Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

Выражаем глубокие соболезнования семье @TeamKhabib. — Сборная России (@TeamRussia) July 3, 2020

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.