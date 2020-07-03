Сборная России выразила соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца
3 июля 2020, 14:32
Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью его отца, Абдулманапа Нурмагомедова.
— Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сборной России.
Выражаем глубокие соболезнования семье @TeamKhabib.— Сборная России (@TeamRussia) July 3, 2020
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.
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