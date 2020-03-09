«Самый ожидаемый бой в истории». UFC опубликовал первое промо поединка Хабиба и Фергюсона

Пресс-служба UFC на официальной странице в YouTube опубликовала первое промо главного боя на турнире UFC 249. Центральным событием вечера в Бруклине 18 апреля станет поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

— Самый ожидаемый бой в истории, — отмечено в видеоролике.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.