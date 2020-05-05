«С удовольствием бы с ним потолкался». Александр Емельяненко хотел бы провести бой с Майком Тайсоном

Российский боец ММА Александра Емельяненко хотел бы провести поединок по правилам бокса с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

Ранее 53-летний Тайсон сообщил о намерении провести несколько благотворительных боев.

— Видел, что Тайсон возвращается. Он красавец. Я не боксер. Но вышел бы с ним, с удовольствием бы потолкался. Тем более он не хочет проводить длительные боксерские бои, — сказал 38-летний Емельяненко в беседе с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым) в прямом эфире Instagram.