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«С удовольствием бы с ним потолкался». Александр Емельяненко хотел бы провести бой с Майком Тайсоном

20:25
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александра Емельяненко хотел бы провести поединок по правилам бокса с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

Ранее 53-летний Тайсон сообщил о намерении провести несколько благотворительных боев.

— Видел, что Тайсон возвращается. Он красавец. Я не боксер. Но вышел бы с ним, с удовольствием бы потолкался. Тем более он не хочет проводить длительные боксерские бои, — сказал 38-летний Емельяненко в беседе с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым) в прямом эфире Instagram.

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