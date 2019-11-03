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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC

03:24
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Белорусский тяжеловес Андрей Орловский потерпел поражение от Жаирзиньо Розенструйка из Суринама на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.

На счету 40-летнего Орловского 28 побед, 19 поражений в ММА (17-13 в UFC). У 31-летнего Розенструйка — 9 побед, 0 поражений в ММА (3-0 в UFC).

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