Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский потерпел поражение от Жаирзиньо Розенструйка из Суринама на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.

Andrei Arlovski gets KOed in the first round by Jairzinho Rozenstruik#UFC244 pic.twitter.com/cQQ4O2aDn9