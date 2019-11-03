Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский потерпел поражение от Жаирзиньо Розенструйка из Суринама на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.

HOLYSH*T ???



Andrei Arlovski gets KOed in the first round by Jairzinho Rozenstruik#UFC244 pic.twitter.com/cQQ4O2aDn9 — MMA India (@MMAIndiaShow) November 3, 2019

На счету 40-летнего Орловского 28 побед, 19 поражений в ММА (17-13 в UFC). У 31-летнего Розенструйка — 9 побед, 0 поражений в ММА (3-0 в UFC).