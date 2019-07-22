Рой Джонс: "Не представляю как Порье может победить Хабиба"

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс прокомментировал празднование в Москве Международного дня бокса, завершение карьеры Денисом Лебедевым, а также сделал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

– Это отличный праздник в отличном месте. Это одно из самых красивых мест, где проходили боксерские бои. Это просто уникально.

Лебедев завершил карьеру? Он – отличный боксер, у него была прекрасная карьера, он заработал много денег, он как боец значит очень много для боксерского мира. Я не знаю, правильное ли он принял решение, так как не смотрел его последние бои, могу только сказать, что он был большим боксером.

Гвоздик – Бетербиев? Это будет прекрасный бой, я жду его с нетерпением. Трудно судить, кто победит, потому что оба боксера высочайшего класса.

Хабиб – Порье? Я – большой поклонник Хабиба уже много лет, думаю у него будет преимущество над Порье. Не уверен, что у Дастина такой же характер как у Хабиба. Я просто не представляю как этот парень победит Хабиба. Когда Нурмагомедов сконцентрирован и находится в хорошей форме, его не может победить никто в мире, – сказал Джонс. (Михаил Потапов)