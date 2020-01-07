Российский тяжеловес Билостенный будет выступать в американском промоушене

Российский боец-тяжеловес Сергей Билостенный продолжит карьеру в одном из американских промоушенов, сообщил «СЭ» менеджер спортсмена Иван Банников.

— Сейчас ведем переговоры с двумя западными организациями. Думаю, уже в марте он подерется в одной из них, — сказал Банников.

— Можете назвать эти организации?

— Как только мы подпишемся, сразу объявлю. Пока их не могу назвать.

— Но это американские промоушены?

— Да.

— Контракт с АСА у Билостенного истек?

— Да, он закончился.

На счету 24-летнего Билостенного 6 побед и 2 поражения в ММА. Он провел последний бой 27 апреля прошлого года на турнире АСА 95 в Москве, нокаутировав бывшего бойца UFC Марка Годбира. (Илья Андреев)