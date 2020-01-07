Российский тяжеловес Билостенный будет выступать в американском промоушене
16:53
Российский боец-тяжеловес Сергей Билостенный продолжит карьеру в одном из американских промоушенов, сообщил «СЭ» менеджер спортсмена Иван Банников.
— Сейчас ведем переговоры с двумя западными организациями. Думаю, уже в марте он подерется в одной из них, — сказал Банников.
— Можете назвать эти организации?
— Как только мы подпишемся, сразу объявлю. Пока их не могу назвать.
— Но это американские промоушены?
— Да.
— Контракт с АСА у Билостенного истек?
— Да, он закончился.
На счету 24-летнего Билостенного 6 побед и 2 поражения в ММА. Он провел последний бой 27 апреля прошлого года на турнире АСА 95 в Москве, нокаутировав бывшего бойца UFC Марка Годбира. (Илья Андреев)
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