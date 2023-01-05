Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал «СЭ» публичный конфликт Даны Уайта с его женой в канун Нового года.

«Во-первых, она его ударила первая. Во-вторых, мы понимаем, что такое UFC. И это очередное проявление именно американизма на культурное дно, когда можно все. И это является частью субкультуры. Это нехорошо», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует аналогичный ответ от промоутера. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.