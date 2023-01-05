Эй Джей Макки: «Я уничтожу Александра Волкановски»

Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (20-1) сообщил, что он готов встретиться с чемпионом UFC в полулегком весе Александром Волкановски (25-1).

«Я бы уничтожил Волка, — сказал Макки Sports Illustrated. — Волк победил величайшего, он победил Холлоуэя. Но я верю, что я лучший в мире. Я мог бы доказать, что не все лучшие бойцы мира выступают в UFC».

Также американец сообщил, что хотел бы провести третий бой против чемпиона в полулегком весе Патрисио Фрейре (35-5).

«Трилогия была бы грандиозной, — отметил Макки. — Я бы подрался с ним где-нибудь в лесу. Но не мне решать, будем ли мы с ним вновь драться. Я хочу третий бой с Патрисио, но у меня также есть другие варианты. Я бы мог подраться в легком весе против [Усмана] Нурмагомедова. Стилистически, это был бы фантастический бой. Вы бы увидели и борьбу, и ударку. Я бы хотел его проверить. Если я не могу быть непобежденным, то и он не сможет».

Макки победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0). Турнир Rizin FFRizin 40: Bellator MMA vs. Rizin состоялся 31 декабря 2022-го на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме, Япония.