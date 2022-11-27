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Сегодня, 20:21

Гончаров поделился ожиданиями от противостояния Исмаилова и Шлеменко

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров дал прогноз на поединок между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Их бой на турнире RCC 13 в Екатеринбурге станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 3 декабря.

«Исмаилов очень хорошо борется, в последнее время добавил в стойке, боксирует, проводит поединки по боксу, чему свидетельствует поединок с Иличем, который победил Александра. Магомед выиграл его вчистую. Так что я думаю, Магомед, в принципе, не будет уступать в стойке Александру», — сказал Гончаров РЕН ТВ.

В то же время он отметил, что Шлеменко обладает богатым арсеналом ударов.

«У него хорошая стойка, нестандартные удары с разворота, бэкфисты, удары ногами с разворота. То есть он неудобный, нестандартный боец, но опять же — борьбы у него нет. У него есть только защита от борьбы. И вот посмотрим, если он хорошо будет защищаться, измотает где-то Магомеда, потому что у него проблемы с выносливостью бывают примерно в 3-4-м раунде, то тогда у Александра будут хорошие шансы на победу. А так, я думаю, поединок будет очень тяжелым», — отметил Гончаров.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1050578-boets-mma-goncharov-obiasnil-v-chem-preimushchestvo-ismailova-nad-shlemenko
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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